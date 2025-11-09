بن شيخة: “الاتحاد في تحسن مستمر واللاعبون يقاتلون فوق الميدان”

نوّه عبد الحق بن شيخة، مدرب نادي اتحاد العاصمة، بالمستويات التي يقدمها لاعبو الفريق في الفترة الأخيرة، وذلك، عقب التعادل السلبي أمس السبت، أمام الجار شباب بلوزداد.

وبصم الاتحاد على نتائج متذبذبة في بداية الموسم الجاري 2025-2026. بجمعه لـ 7 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة في أول 6 جولات، بـ 4 تعادلات وفوز وهزيمة.

ليحقق الفريق نفس عدد النقاط في آخر 3 مباريات فقط. من انتصارين أمام وفاق سطيف وأولمبي الشلف، وتعادل في الداربي أمام بلوزداد، في قمة الجولة الـ 11.

وعن التعادل في الداربي قال بن شيخة: “كان هناك بعض الفرص السانحة للتسجيل من الجانبين. وأنا أرى أن التعادل عادل”.

وواصل مدرب الاتحاد: “كان بإمكاننا التسجيل في الشوط الثاني ولكن للأسف هذا لم يحدث، ورغم ذلك، أنا راضٍ على المباراة التي قدمها اللاعبون”.

وختم ذات المتحدث، في تصريحات أدلى بها خلال الندوة الصحفية التي نشطها بعد الداربي أمس: “نحن في تحسن من لقاء إلى آخر. وصلنا إلى المباراة الرابعة من دون هزيمة.. الثقة عادت إلى اللاعبين وهم يقاتلون في المباريات”.