بن شيخة: ” الاتحاد يحترم كل منافسيه لكن لا يخشى أي فريق”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، ثقته الكبيرة في لاعبيه، تحسبا لمواجهة نهائي كأس السوبر التي ستجمعهم بالأهلي المصري.
وصرح بن شيخة، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “المباراة ستكون قوية، لأنها ستمثل قيمة كرة القدم الإفريقية”.
كما أضاف: “على غرار الأهلي المصري، اتحاد العاصمة أيضا فريق كبير وله تاريخه، يحترم جميع منافسيه، ولا يهاب أي فريق”.
وتابع عبد الحق بن شيخة: “شهر سبتمبر الماضي توجت بكأس الكاف، ولم لا نتوج بلقب جديد بتوفيق من الله”.
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