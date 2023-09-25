بن شيخة:” التعادل مع الفتح الرباطي نتيجة إيجابية وسنعمل على التأهل”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، رضاه عن النتيجة المسجلة أمام الفتح الرباطي المغربي بهدف في كل شبكة، برسم ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكنفدرالية.

وصرح بن شيخة، أمس الأحد لقناة النهار عقب عودة وفد الإتحاد من الأراضي المغربية:”التعادل ذهابا أمام الفتح الرباطي يعد نتيجة إيجابية، خاصة وأن المنافس قوي جدا وأبان على مستويات رائعة في البطولة المغربية هذا الموسم”.

وأضاف بن شيخة:”سيّرطنا على الشوط الأول من المباراة، لكن مستوى اللاعبين تراجع بسبب الارهاق الذي عانوا منه، خاصة وأن الفريق منذ مواجهة السوبر قطع مسافات طويلة قبل الذهاب للمغرب”.

وأوضح بن شيخة: “سنركّز على برمجة حصة تدريبية استرجاعية تحسبا لمباراة العودة للتأهل لدور المجموعات”.