بن شيخة :”الشعب الجزائري ينتظر إنجازنا بشغف أمام يانغ بويز”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة ثقته الكبيرة في تجاوز عقبة يانغ بويز التنزاني في مباراة الذهاب التي ستجري بتنزانيا.

وقال عبد الحق بن شيخة خلال الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم السبت “نملك تشكيلة جيّدة، وقادرة على اللعب في الأجواء الحارة بحكم أننا أفارقة”.

كما قدم بن شيخة رسالة تحفيزية للاعبيه التي تخص ردة فعل الشعب الجزائري عن نتيجة المباراة المقبلة “كل الشعب الجزائري ينتظر فوزنا بالكأس، واضعين فينا الثقة لنكون في مستوانا المعهود، سنحترم الجميع، اللاعبين واللعب و المنافس لكن لا نخاف من أي أحد، يجب أن نفكّر جيد، والتركيز من أجل الفوز لا غير، رغم أنّنا نملك مباراة الإيّاب”.

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