بن شيخة: اللاعبون محفزون تلقائيا ولا يمكننا التفريط في اللقب”

تحدث مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، عن جاهزية لاعبيه لنهائي كأس الكاف، الذي سيجمعهم غذا السبت أمام يانغ أفريكانز.

وصرح بن شيخة، اليوم الجمعة، خلال ندوته الصحفية: “حاولنا تحفيز لاعبينا بالقدر اللازم، والجميع على أتم الجاهزية”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “نحن محافضون على برودة أعصابنا، وفي النفس الوقت على ثقة كبيرة في قدرانا، بدليل ان كل اللاعبين يرغبون في لعب هذا النهائي”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “لا يمكننا التفريط بأي ثمن في هذا اللقب مهما كان الوضع، وعلينا اثبات ذلك في الميدان”.