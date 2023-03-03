بن شيخة :” المباراة كانت تكتيكية وأرفع القبعة لأنصارنا”

ابدى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة رضاه التام عن النقطة التي حققها لاعبيه في مباراة اليوم أمام مولودية البيض.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريح له الذي نقل عبر الصفحة الرسمية للفريق “المقابلة كانت صعبة، كانت تمتاز بالصراعات الفردية و البدنية، لم نستطيع تطبيق كرة قدم جميلة”

كما أضاف بن شيخة “الحكم كان جيّدا على طول الخط، شكر الجمهور كثيرا، و أرفع القبعة لهم، المقابلة ستجبرنا على تعديل بعض الأمور”

وختم المدرب الأسبق للمنتخب الوطني “المقابلة كانت مغلقة تكتيكيا، فزنا بنقطة ايجابية و أشكر اللاعبين على تقديم مجهو د بدني، لقد كانوا في المستوى”.

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