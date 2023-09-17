بن شيخة: “تتويجنا بكأس السوبر هدية لكل الشعب الجزائري”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، سعادته الكبيرة بالتتويج الأخير لناديه بكأس السوبر، والذي أهداه لكل الشعب الجزائري.

وصرح بن شيخة، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”، فور وصوله إلى مطار الجزائر: “نحن جد سعداء بهذا التتويج الذي ناله فريقنا”.

كما أضاف: “نحن سعداء من أجل الجزائر وبادخالنا الفرحة على كل الشعب الجزائري الذي نهديه هذا اللقب”.

يذكر أن كأس السوبر الإفريقي، هو ثاني لقب قاري يحققه المدرب عبد الحق بن شيخة، مع فريقه اتحاد العاصمة، بعد كأس الكاف.