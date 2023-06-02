بن شيخة: “تفصلنا 90 دقيقة لدخول تاريخ اتحاد العاصمة”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، ثقته الكبيرة في لاعبيه، وامكانياتهم، قبل نهائي كأس الكاف أمام يانغ أفريكانز التنزاني.

وصرح بن شيخة، في ندوته الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “تفكيرنا ايجابي كونه تفصلنا 90 دقيقة لدخول تاريخ النادي”.

وتابع مدرب الاتحاد: “نحن أقوياء، ولا يمكننا التفريط في اللقب على ملعبنا، وأمام جماهيرنا”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “أفضل سيناريو يمكننا توقعه في هذا النهائي، هو دخول المباراة بقوة وتسجيل هدف مبكر”.