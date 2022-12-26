بن شيخة: “جئت في الوقت المناسب للمكان المناسب”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى المدرب عبد الحق بن شيخة سعادته لالتحاقه باتحاد العاصمة، كمدرب للفريق، معتبرا بأن قدومه جاء في الوقت المناسب.
وصرح بن شيخة، للصفحة الرسمية للاتحاد: “سعيد جدا بوجودي في فريق عريق اسمه اتحاد العاصمة الذي يملك تاريخ كبير، وقاعدة جماهيرية عالمية”
كما أضاف: “الاتحاد فريقي السابق، عدة اليه اليوم بعد 40 عاما، بطلب من مسؤوليه، ولبيت طلبهم كون هذا النادي عزيز على قلبي”.
وأردف: “أشكر شارف على العمل الذي قام به، واتمنى تحقيق الأهداف المسطر ببلوغ البوديوم، وتقديم آداء مشرف في المنافسة القارية”.
وتابع عبد الحق بن شيخة: “أتيت في الوقت المناسب للمكان المناسب، واتمنى أن أحضى بدعم جماهير الاتحاد، لمساعدتي في مهامي الصعبة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/LSHQn