بن شيخة: “جاهزون لمواجهة جوليبا المالي وعزيمتنا كبيرة”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، جاهزية فريقه لمباراتهم المقبلة ضد أتليتيك جوليبا المالي، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وصرح بن شيخة، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “مباراة ضد جوليبا لن تكون سهلة، وستشهد ندية كبيرة”.

كما أضاف: “سبق لي مواجهة فريق جوليبا، وأعرف أنه يملك خبرة، ومكانة في الكرة الافريقية، ويضم لاعبين جيدين”.

وأردف: “نحن جاهزون لهذه المباراة، حضرنا لاعبينا في أفضل الظروف، وعزيمتنا كبيرة لنكون في الموعد”.

وختم مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة: “هدفنا تقديم مباراة في مستوى تطلعات النادي، الأنصار”.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، والضيف أتليتيك جوليبا المالي، مقررة يوم غد السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “5 جويلية”.