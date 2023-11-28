بن شيخة :”جاهز لإعادة سيمبا التنزاني إلى منصة الألقاب”

أكد المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة استعداده لقيادة سيمبا التنزاني للتتويج بالألقاب رغم اعتراف بصعوبة المهمة الموكلة له.

وقال عبد الحق بن شيخة خلال الندوة الصحفية الأولى التي عقدها عقب تقديمه، اليوم الثلاثاء “قبلت التحدي رغم علمي بان المهمة صعبة، أنا أمن بقدرات سيمبا و تنزانيا عامة. أملك مخطط، وهي ايقاف شبه الأزمة، نلعب رابطة الألعاب والبطولة، أعلم من اجل بناء فريق، و تحقيق الفوز بالمباريات في رابطة الأبطال”.

وأضاف بن شيخة “سيمبا التنزاني فريق عريق و يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، أنا سعيد وأعلم ماذا ينتظر مني الجمهور العريض”.

وأردف المدرب السابق لإتحاد العاصمة “لم أتردد لتولي زمام الأمور، صحيح أن الفريق يمر بمرحلة صعبة، إسمه يكفي لإعادة الفريق وكنت على علم بأن الأنصار كانوا مرتاحين بتدريب فريقهم”.

كما ختم بن شيخة “أنا لا أبيع الأوهام للجمهور، لكن لدي فكرة عن أهداف الفريق و تصليح الأمور داخل الفريق”.

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