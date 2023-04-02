بن شيخة :”حقّقنا فوزا كبيرا وننتظر أي منافس في الكاف”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة سعادته الكبيرة إثر تحقيق الفوز برباعية مقابل واحد في منافسة الكاف.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “مباراة جيدة للاعبين مع أهداف غزيرة، أشكر اللاعبين على ما قدموه طيلة 90 دقيقة”.

كما أضاف بن شيخة “أشكر الجمهور على الحضور بقوة، نحن اتحاد العاصمة ولا نخاف آي احد”.

وكان المدرب الملقّب بـ “الجنرال” قد قاد لاعبيه للفوز بنتيجة اليوم الكبيرة، بعد تحقيق التعادل في لقاء الذهاب.

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