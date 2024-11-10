بن شيخة: “خضنا مباراة تكتيكية أمام الاتحاد لكن علينا تحسين مردودنا الهجومي”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، أسفه لنتيجة التعادل السلبي، التي سجلها فريقه أمام الضيف اتحاد العاصمة، رغم إشادته بمجهودات لاعبيه.

وصرّح بن شيخة في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “لاعبونا قدّموا مجهودا كبيراً في هذه المباراة. أمام فريق تلقى هدفا واحدا في سبع مباريات”.

كما أضاف: “كانت مباراة تكتيكية محضة، ومغلقة من الجانبين، لعبت على جزئيات صغيرة. ومن جهتنا كنا نبحث عن الحل في الكرات الثابتة”.

وأردف: “كنا نتمنى الخروج بكامل الزاد من هذه المباراة، لكن اكتفينا بنقطة واحدة. رغم أنه كان بامكاننا تسجيل هدف في الشوط الثاني، لولا التسرع، وغياب الحظ”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “أنا مجبر على ايجاد التوليفة المناسبة لتسجيل المزيد من الأهداف مستقبلا. رغم أن هجومنا سجل لحد الآن 10 أهداف”.