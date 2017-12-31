بن شيخة: “خلو ماجر يخدم ..ونحاسبوه بالنتائج”

أشاد الناخب الوطني السابق عبد الحق بن شيخة بخيار الفاف، وعودتها للمدرب المحلي بعد تعيين ماجر على رأس العارضة الفنية للخضر.

وقال بن شيخة خلال إستضافته في حصة إستوديو المحترفين التي يبثها التلفزيون الجزائري عن خيار تعيين ماجر:

“لا أشك في خيار الفاف بتعيين ماجر أتمنى له التوفيق وإنشاء الله ينجح وخلوه يخدم ، ونحاسبوه بالنتائج في الأخير”

وعن الأسباب التي ساهمت في تراجع مستوى المتتخب الوطني في الفترة الأخيرة قال بن شيخة:

“هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تراجع آداء المنتخب الوطني، فلاعبوا الخضر ليسوا في قمة العطاء مع أنديتهم”

وأضاف:”كوادر الفريق مروا بفترة صعبة على غرار براهيمي الذي لم يكن أساسيا مع فريقه، ومحرز الذي تراجع مستواه”

وواصل المدرب الجديد لفريق وفاق سطيف حديثه عن الأسباب التي ساهمت في النكسة الكروية في المنتخب قائلا:

“لقد كانت هناك العديد من المشاكل مع المدربين، ما تسبب في إستعمال ما لا يقل عن 5 مدربين مؤخرا”

وتوقع بن شيخة أن يعود المنتخب للوقوف مجددا مع الناخب الوطني رابح ماجر مختتما حديثه:

“لقد مررنا بفترات أصعب من هذه والجزائر قادرة على رفع رأسها، والجزائر “عمرها ما تطيح” “