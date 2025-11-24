بن شيخة: “راضٍ عن مردود فريقي وكنا قادرين على الفوز بأكثر من ثلاثية”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، رضاه التام عن مردود فريقه، أمام نادي سان بيدرو الإيفواري، في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وصرّح بن شيخة، عقب الفوز بثلاثية مقابل هدفين: “مباراتنا لم تكن سهلة، حضرنا لها كما ينبغي، ولعبنا بطريقة جيدة”.

كما أضاف: “كنا ندرك بأن المباراة الأولى جد مهمة في بداية هذه المغامرة، وكنا قادرين على تحقيق الفوز بأكثر من ثلاثية، لكني راضٍ على الآداء العام، وأشكر لاعبينا على مجهوداتهم”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “كنا قادرين على تفادي الأهداف التي تلقيناها، لولا بعض الأجطاء، لكن في المجمل أنا راضٍ عن آداء لاعبينا”.