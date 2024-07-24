بن شيخة: “سأقدم كل شيء من أجل إعادة البسمة لأنصار شبيبة القبائل”

وعد مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، أنصار الفريق بتقديم موسم كبير والعمل على إعادة الكناري إلى منصة التتويجات.

وعلى هامش المنطقة المختلطة التي برمجتها أمس الثلاثاء إدارة الشبيبة. شكر بن شيخة أنصار الفريق على الثقة التي يضعونها في شخصه، وأضاف: “أنا أتحدث بقلبي وسأقدم كل شيء من أجل إعادة البسمة لأنصارنا”.

وواصل بن شيخة: “كل موسم نقول سيكون جيدا، وفي النهاية تكون النتيجة سيئة. أتمنى أن يكون هذا الموسم الأحسن، وأشكر أنصارنا على دعمنا ونتمنى أن يكونوا إلى جانبنا”.