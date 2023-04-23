بن شيخة :”سعيد بالفوز أمام الجيش الملكي لكن لم نتأهل بعد “

أبدى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة سعادته إثر قيادة لاعبيه لتحقيق فوز كبير أمام الجيش الملكي بثنائية نظيفة.

وقال عبد الحق بن شيخة عقب نهاية المباراة “تعبنا في هذا الأسبوع و التحضير الجيّد من أجل الفوز، غلقنا منافذ واللاعبين قدّموا مباراة جيّدة. روح رياضية كانت عالية بين اللاعبين”

كما أضاف مدرب سوسطارة “لم نتأهل و تنتظرنا مباراة مهمة في لقاء العودة. سنسعى من اجل الفوز بمباراة الإياب وتحقيق نتيجة على الأقل تليق بسمعتنا”.

وينتظر، الفريق العاصمي مباراة في لقاء الإياب التي يسعى للفوز أو العودة بالتعادل على الأقل لترسيم التأهل.

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