بن شيخة :”سعيد جدا ونسعى للتتويج قاريا لكن بشرط “

ابدى المدرب عبد الحق بن شيخة سعادته إثر قيادة لاعبيه للتأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية.

وقال عبد الحق بن شيخة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “أنا سعيد جدا بالإنجاز الذي حقّقناه بالتأهل إلى النهائي. نسيّر مشوارنا كبطل، و أصبحنا نملك ثقة كبيرة في أنفسنا”.

كما أضاف بن شيخة “لعبنا أمام فريقه متكامل والمدرب يملك 4 سنوات معهم، اتحاد العاصمة تملك تقاليد، و اعرف الفريق جيّدا بحكم أني لعبت فيه. صراحة شخصيا شعرت بالثقة”.

واردف الناخب الوطني الأسبق “نملك لاعبين ابناء عائلة، وهذا هو الدور الكبير”.

وختم بن شيخة “نسعى للتتويج طبعا لكن يجب وضع أرجلنا في الأرض، و نبدأ للعمل من أجل حسم الأمور، نسعى لتشريف الجزائر”.

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