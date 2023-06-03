بن شيخة :”سعيد لأننا حققنا لقب إفريقي حرم منه لاعبين كبار”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة سعادته الكبيرة اثر تحقيق التتويج باللقب الإفريقي.

وقال عبد الحق بن شيخة خلال الندوة الصحفية “سعادتنا كبيرة، هي أنه، كان لنا الفضل في إسعاد الجزائريين وخاصة جماهير اتحاد العاصمة، صحيح إنهزمنا لكن الفرحة بعد الخسارة تكون حلوة بشكل أكبر”.

كما أضاف بن شيخة “أشكر كل المساعدين في الطاقم الفني بما فيهم فريد زميتي، الذي عيب وعار أنه لم يعمل في الجزائر، رغم انه يملك خبرة كبيرة”.

وأردف مدرب سوسطارة “ركزنا كثيرا على البطولة الإفريقية وكان قادرين على التواجد في المركز الثاني في البطولة”.

كما ختم “بطولة كان يتمناها لاعبين كبار في اتحاد العاصمة مثل دزيري ورحيم ولاعبين كبار جدا وحرموا منها للأسف”.

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