بن شيخة: “سنقدم مباراة كبيرة تليق بسمعة الاتحاد”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، جاهزية فريقه لمواجهة الغد، أمام مضيفه الجنوب إفريقي، نادي مارومو غالنتس في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وينزل غدا الأربعاء الاتحاد، ضيفا على ملعب “دوبسونفيل” بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبورغ. لملاقاة النادي المحلي مارمو غالنتس، بداية من الساعة 14:00، ضمن الـ 4 من دور مجموعات كأس الكاف.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء. قال بن شيخة، إن اللقاء ليس مصيريا، ولكنه يبقى مهما لفريقه من أجل الاحتفاظ بصدارة المجموعة الأولى.

وأشاد بن شيخة. بقوة المنافس الجنوب إفريقي، الذي كان الاتحاد قد فاز عليه ذهابا بثنائية نظيفة، جعلته يتصدر مجموعته بـ 7 نقاط، مقابل 6 لنادي مامرو غالنتس في الوصافة.

وقال مدرب الاتحاد: “سنلعب أمام فريق قوي على مستوى الخطوط الثلاث، ويملك مهاجمين أقوياء ووسط ميدان قوي أيضا” مضيفا: “لكن عزيمتنا كبيرة من أجل تقديم مباراة كبيرة تليق بسمعة الاتحاد”

كما أوضح بن شيخة، بأن وضعية المنافس في بطولته المحلية لا تهم، باعتبار أنه وقف على قوته في الجولة الثالثة من المجموعات، وختم: “الجميع جاهز بدنيا ومعنويا ولا تهمنا الحسابات، بقدر ما تهمنا عزيمة اللاعبين”