بن شيخة: “سننافس لآخر دقيقة في نهائي السوبر بهدف اسعاد أنصارنا”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عزمه رفقة لاعبيه، على تقديم أفضل ما لديهم في نهائي السوبر من أجل اسعاد أنصار اتحاد العاصمة.

وصرح المدرب بن شيخة، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “لدينا معالمنا فيما تعلق بالداربيات بين المولودية، والاتحاد”

كما أضاف: “الأهم في الفتر الحالية هي التحضيرات التكتيكية، والذهنية، التي نخوضها تحسبا لهذه المباراة، من أجل اسعاد أنصارنا”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “سننافس لآخر دقيقة في نهائي السوبر، من أجل أنصارنا، والفوز سيعود للأفضل، بكل روح رياضية”.