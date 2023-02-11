بن شيخة :”سنواجه منافس مجهول في مسابقة الكاف”

ابدى مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة تخوفه من الخصم المقبل الذي سيواجه رفقة لاعبيه في منافسة الكأس نادي لوبوبو الكونغولي.

وقال بن شيخة عن الخصم المقبل “لوبوبو الكونغولي، لا نعرفه جيّدا و لا نملك معلومات عنه، لهذا استطيع القول أننا سنواجه نادي مجهول عنا”.

كما أضاف في دفاعه عن مهاجمه محيوص”أنا من قلة المدربين الذين لا يملكون حواجز في كلامهم، جلست مع اللاعبين و طلبت منهم حماية محيوص، اللاعب كان له الفضل في قيادة المنتخب الوطني إلى آخر نقطة في الشان”

وختم في حديثه عن علاقته مع اللاعبين “المشكل في شخصي، أن لاعبين في اتحاد العاصمة لا يعرفوني أصلا، 20 سنة و كان غائب عن الجزائر،أريد آن أكون ايجابيا قبل تنشيط المقابلة المقبلة”.

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