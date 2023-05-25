بن شيخة: “سيكون شرف كبير لي التتويج بكأس الكاف في بلدي الجزائر”

أبرز مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، قيمة وأهمية لقب كأس الكاف، الذي يطمح للتتويج به رفقة فريقه هذا الموسم.

وصرح بن شيحة، لتلفزيون “النهار”: “سأكون في قمة السعادة، لو أتمكن من التتويج بكأس قارية رفقة اتحاد العاصمة في بلدي الجزائر”.

كما أضاف: “سيكون هذا شرف كبير بالنسبة لي وبالنسبة لكل المدربيين الجزائريين، لكن علينا عدم استباق الأحداث”.

وأردف مدرب اتحاد العاصمة: “سأعمل، أجتهد، وأقاتل، مثلما يفعل لاعبونا، ونتمنى التوفيق من الله”.

وختم عبد الحق بن شيخة تصريحاته بالحديث عن جمهور الإتحاد مصيفا: “جمهور الاتحاد تنقل معنا في كل مكان، ومثلما يقولون.. حنا لياسما ماشي ساهلين”.