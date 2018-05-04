بن شيخة: “شعبنا مقلق على المنتخب وماجر حاسبوه في المباريات الرسمية”

أكد عبد الحق بن شيخة أن محاسبة الناخب الوطني “رابح ماجر” لا تكون إلا في المباريات الرسمية وليس في الوديات ولا حتى في التدخل في حياته الشخصية.

وقال بن شيخة في حصة “داخل 18” التي ستبثت سهرة اليوم على تلفزيون النهار: “الحكم مسبق على ماجر”.

وأضاف: “البعض لا يفضل رؤيته على رأس العارضة الفنية لكن محاسبته تكون في المباريات الرسمية فقط”.

وتابع: “لا نحاسبه على المباريات الودية ولا على حياته الشخصية”.

وأردف: “يجب أن يكون هناك لاعبون أقوياء لكي يحملوا المدرب”.

في حين ختم كلامه قائلا: “الشعب مقلق على المنتخب الوطني لأن الناس تحب بلادها كثيرا ويفكروا بالقلب”.