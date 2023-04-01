بن شيخة: “علينا التحلي بالواقعية للفوز على الأخضر الليبي”

أبرز مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، مفاتيح مباراتهم المقبلة أمام الأخضر الليبي، ضمن الجولة الأساسية والأخيرة من دور مجموعات كأس الكاف.

وصرح بن شيخة، اليوم السبت، في ندوته الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “كل فريق يملك حظوظه كاملة قبل المباراة”.

كما أضاف: “نتوقع مباراة حماسية ورجولية، خاصة وأنها ستجرى بملعب “5 جويلية”، لكن علينا التحلي بالواقعية للفوز بالمبارا”.

وأردف: “ارتكبنا في المباريات السابقة أخطاء ساذجة، أكدت للاعبين رفضي التام في تكرارها مجددا”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “مفتاح المباراة بين أيدينا، علينا استغلال المعطيات المتاحة أمامنا، لتسهيل مهمتنا في تحقيق الفوز، بهدف اسعاد جماهيرنا وتشريف الألوان”.