بن شيخة: “علينا ضمان مشاركتنا كل موسم في المنافسات الإفريقية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، الأهداف المستقبلية لفريقه، بعد تتويجهم بكأس السوبر الإفريقي.
وصرح بن سيخة، في ندوته الصحفية: “سر نجاحنا هو العمل والمثابرة، بعيدا عن الأضواء، ويبقى كل هذا توفيق من الله”.
وبالحديث عن الأهداف المستقبلية، قال مدرب الاتحاد: “مشروعنا هو أن نكون في كل موسم بين الثلاثة الأوائل في البطولة”.
كما أوضح بن شيخة: “الهدف من ذلك هو ضمان مشاركتنا في كل موسم ضمن المنافسات الإفريقية، رفقة أكبر الأندية”.
وتابع عبد الحق بن شيخة: “قبل الحديث عن التتويج برابطة أبطال افريقيا، علينا أولا ضمان المشاركة فيها”.
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