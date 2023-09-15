بن شيخة: “علينا ضمان مشاركتنا كل موسم في المنافسات الإفريقية”

كشف مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، الأهداف المستقبلية لفريقه، بعد تتويجهم بكأس السوبر الإفريقي.

وصرح بن سيخة، في ندوته الصحفية: “سر نجاحنا هو العمل والمثابرة، بعيدا عن الأضواء، ويبقى كل هذا توفيق من الله”.

وبالحديث عن الأهداف المستقبلية، قال مدرب الاتحاد: “مشروعنا هو أن نكون في كل موسم بين الثلاثة الأوائل في البطولة”.

كما أوضح بن شيخة: “الهدف من ذلك هو ضمان مشاركتنا في كل موسم ضمن المنافسات الإفريقية، رفقة أكبر الأندية”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “قبل الحديث عن التتويج برابطة أبطال افريقيا، علينا أولا ضمان المشاركة فيها”.