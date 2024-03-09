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الرياضة

بن شيخة: “في الجزائر يحــڨــرو وليد بلادهم”

بقلم محمد لمين صحراوي
بن شيخة: “في الجزائر يحــڨــرو وليد بلادهم”
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لمّح مدرب سيمبا التنزاني، عبد الحق بن شيخة، إلى الأسباب الحقيقية وراء إعلانه عدم عودته إلى المنتخب الوطني الجزائري، حينما أكد بأن الكفاءة المحلية مظلومة في الجزائر.

وقال بن شيخة، في تصريحات خص بها “النهار” اليوم السبت: “نعمل حاليا خارج الوطن، من أجل تفادي القيل والقال”.

وواصل مدرب اتحاد العاصمة السابق: “لحم الجزائري دائما مع أبناء بلده.. هو دائما محڨور”.

وختم: “لا أحب هذا الشيء، وأحاربه في رأسي.. لا أتحدث عن الأمر لأي شخص آخر، ولكن دائما ما أحاربه في رأسي”.

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