بن شيخة:” قدمنا أحسن أداء لحد الآن رغم الخسارة أمام مولودية وهران”

إعتبر مدرب شبيبو القبائل، عبد الحق بن شيخة، أن أداء فريقه في مواجهة مولودية وهران، اليوم السبت، يعد الأفضل بعد مرور خمس جولات من الرابطة المحترفة.

رغم الخسارة التي تلقاها فريقه، بهدفين دون مقابل، والتي تعد الثانية تواليا والثالثة منذ إنطلاق الموسم.

وصرح المدرب، بن شيخة، خلال الندوة الصحفية، بقاعة المؤتمرات، بملعب ميلود هدفي، بعد نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بثنائية نظيفة:”بالنسبة لي، قدم فريقي أفضل المستويات لحد الآن بعد مرور خمس جولات من البطولة”.

وأضاف المتحدث:”أُؤدي عملي على أكمل وجه، وأحضر لكل مباراة كما يجب، فأنا مدرب أملك 70 سنة خبرة في مجال كرة القدم”.

وأوضح ذات المتحدث:”تلقينا هدف عن طريق كرة ثابتة (ركنية) و ركلة الجزاء التي إحتسبها الحكم للمنافس لم أشاهدها، كما تم حرماننا من ضربة جزاء واضحة”.

وختم المدرب بن شيخة حديثه:” يوجد العديد من المدربين أفضل مني، كما يوجد العديد منهم أسوء مني، لكن لايوجد مدرب مثلي، هذه هي كرة القدم، يجب أن تكون هناك خسارة”.