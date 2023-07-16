بن شيخة: “كأس الكاف تجعلنا نطمع في رابطة الأبطال”

تحدث بن شيخة، عن أهدافه مع الاتحاد، بعدما اتخذ قرارا نهائيا بالبقاء، مبرزا أنه يراهن على قيادة الفريق لإنهاء الموسم القادم، في الصدارة أول الوصافة على أقل تقدير.

وأوضح بن شيخة، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، اليوم الأحد: “أهدافنا مسطرة، وسنلعب من أجل البوديوم.. لا بد من رابطة الأبطال الإفريقية، نريد الصدارة أو الوصافة”.

مضيفا: “هذه محطة يجب تعيشها لتعبر مرحلة، والموسم القادم يجب أن نجتازها، هذا هو هدفنا الرئيسي.. كأس الكاف تجعلنا نطمع، صحيح أنه لا يمكن الفوز بها في كل سنة، لأنها تحتاج تحضير كبير وأكثر صرامة، لكننا في هذا الطريق”.