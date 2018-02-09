بن شيخة :”لانمتلك أدنى معلومة عن ريال بانغي”

حذّر، عبد الحق بن شيخة لاعبيه من الإستخفاف بخصمهم القادم في تصفيات رابطة الأبطال الإفريقية “ريال بانغي”، لأن المُفاجآت واردة.

وصرح “الجينيرال” قائلا :”على الورق نحن أقوى من ريال بانغي، ولكننا لانمتلك أي معلومات بخصوصه، مما يجعل المُباراة مُعقّدة بالنسبة لنا”.

وأردف :”المعنويات مُرتفعة بعد عودتنا بالتعادل أمام شبيبة الساورة، وإيقافنا لنزيف النقاط في الدوري، والآن علينا التأكيد في المُنافسة القارية”.

وختم :”رحيل جابو سيؤثر علينا، وتعويضه لن يكون سهلا، ونتمنى أن نكون في دور المجموعات عند نهاية إعارته في السعودية”.