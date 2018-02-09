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بن شيخة :”لانمتلك أدنى معلومة عن ريال بانغي”

الرياضة
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بن شيخة :”لانمتلك أدنى معلومة عن ريال بانغي”
بقلم إسماعيل عشاش

حذّر، عبد الحق بن شيخة لاعبيه من الإستخفاف بخصمهم القادم في تصفيات رابطة الأبطال الإفريقية “ريال بانغي”، لأن المُفاجآت واردة.

وصرح “الجينيرال” قائلا :”على الورق نحن أقوى من ريال بانغي، ولكننا لانمتلك أي معلومات بخصوصه، مما يجعل المُباراة مُعقّدة بالنسبة لنا”.

وأردف :”المعنويات مُرتفعة بعد عودتنا بالتعادل أمام شبيبة الساورة، وإيقافنا لنزيف النقاط في الدوري، والآن علينا التأكيد في المُنافسة القارية”.

وختم :”رحيل جابو سيؤثر علينا، وتعويضه لن يكون سهلا، ونتمنى أن نكون في دور المجموعات عند نهاية إعارته في السعودية”.

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