بن شيخة :”لا أخاف من الاستقالة ولو انهزمنا كان إمكاني المغادرة”

شكر مدرب شبيبة القبائل عبد الحق بن شيخة لاعبيه كثيرا بعد تحقيقهم الفوز أمام نادي إتحاد بسكرة بملعب “العالية” بمدينة الزيبان.

وقال عبد الحق بن شيخة خلال الندوة الصحفية عقب مباراة اليوم “أهدي الفوز لجمهور شبيبة القبائل، و في الوقت نفسه أشكر جميع اللاعبين على الروح القتالية التي حاضرة اليوم بالملعب”.

كما أضاف بن شيخة “الفوز جاء في الفاتح نوفمبر وهذا أمر جميل جدا، نحن بصدد العمل بكل إخلاص من أجلهم، و نحن ندرك أن الجماهير تؤمن بنا”.

وختم المدرب السابق لاتحاد العاصمة و عدد من الأندية الجزائرية “بخصوص الانتقادات، أملك تاريخ تدريبي، و لا أخاف من أمر أو طريق صعب، وعندي 50 سنة في الملاعب، بصراحة، لو انهزمت اليوم ربما قد أقرر الاستقالة أو الإقالة، رغم أن الجميع يكن لي احترام كبير”.

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