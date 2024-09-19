بن شيخة :”لا أريد لعب مباريات تتسم بالخشونة وبطابع قتالي”

أبدى مدرب شبيبة القبائل عبد الحق بن شيخة تذمره الكبير لإصابة الحارس غايا مرباح خلال المباراة الودية أمام نادي إتحاد بسكرة.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريح له عقب المباراة الودية التي جرت بملعب الشهيد حسين ايت احمد “أفضل أن لا ألعب مباريات ودية حتى أتفادى أسلوب اللعب الخشن لتفادي الإصابات، أفضل اللعب أمام فرق تلعب بطريقة جميلة ابتعادا عن التدخلات الخشنة”.

كما أضاف مدرب الكناري “لن ألعب مباريات ودية أخرى تتسم بالخشونة وبطابع قوي، لا أريد من اللاعبين القتال”.

وختم المدرب الأسبق للمنتخب الوطني “أريد اللعب أمام فرق تلعب كرة جميلة حتى اللعب أمام فرق تنشط في دوري الهواة”.