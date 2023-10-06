بن شيخة: “لا ننتظر هدايا في الكاف ومهمتنا لن تكون سهلة”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، بأن قرعة كأس الكاف، أوقعت فريقه في مجموعة متوازنة، مشيرا إلى أن مهمة الاتحاد لن تكون سهلة.

ويتواجد بطل النسخة الأخيرة، لـ “الكاف” ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من مودرن فيوتشير المصري، والهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وقال بن شيخة: “القرعة أوقعتنا في مجموعة متوازنة تتخللها مباريات داربي أمام الهلال الليبي. ومودرن فيوتشير المصري، وسنجري تنقلا طويلا إلى جنوب إفريقيا لمواجهة سوبر سبورت.”

قبل أن يؤكد بن شيخة، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي. اليوم الجمعة، بأن مهمة الاتحاد: “لن تكون سهلة ولا نتوقع الحصول على أي هدية من أي منافس”.

وأضاف مدرب الاتحاد: “سنحسب ألف حساب لكل فريق نلاقيه في هذا الدور لأن بلوغهم المجموعات. دليل على أنهم يملكون إمكانيات، ولهذا علينا تسير المنافسة مباراة بمباراة من أجل التأهل إلى الدور القادم”.