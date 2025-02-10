بن شيخة لخلافة دوما في مودرن سبورتس المصري

منح المدرب، عبد الحق بن شيخة، موافقته لإدارة نادي مودرن سبورتس المصري، من أجل تدريب الفريق خلفا للفرنسي فرانك دوما، الذي أقيل من منصبه.

وكشف موقع المصري اليومـ أن عبد الحق بن شيخة سيحل بالأراضي المصرية الخميس القادم، للإمضاء على عقده وتسلمه مهامه على رأس العارضة للفريق.

ومن المنتظر أن يشرع بن شيخة في مهامه على أمل تحقيق هدفه مع الفريق. وهو تفادي الهبوط إلى القسم الثاني. إذ يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 7 نقاط فقط.

وكان بن شيخة قدّم استقالته من تدريب شبيبة القبائل في شهر جانفي الماضي. بالنظر إلى الضغوط الكبيرة التي واجهها في الفريق القبائلي.

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