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الرياضة

بن شيخة: “لعبنا الند للند مع الأهلي وحققنا فوز مستحق”

بقلم كريم تيغرمت
بن شيخة: “لعبنا الند للند مع الأهلي وحققنا فوز مستحق”
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ثمن مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، فوز فريقه على النادي الأهلي، مؤكدا استحقاقهم هذا التويج بكأس السوبر الإفريقي.  

وصرح بن شيخة في ندوته الصحفية، عقب هذا التتويج: “كانت مباراة ذات ايقاع عالي، ونتمنى حظ اوفر لنادي القرن”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “كنا نتوقع ان تكون مباراة أقوى، وتكتيكيا كنا في المستوى، رغم ظغط الأهلي على دفاعنا بعد هدفنا الاول”.

وأردف: “خلال الشوط الاول قدمنا آداء أحسن، عكس الشوط الثاني الذي اعتمدنا فيه على المرتدات”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “لعبنا الند للند، وبكل تواضع أقول بأن فريقي استحق فوزه بهذا النهائي، والتتويج باللقب”.

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