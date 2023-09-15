بن شيخة: “لعبنا الند للند مع الأهلي وحققنا فوز مستحق”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، فوز فريقه على النادي الأهلي، مؤكدا استحقاقهم هذا التويج بكأس السوبر الإفريقي.
وصرح بن شيخة في ندوته الصحفية، عقب هذا التتويج: “كانت مباراة ذات ايقاع عالي، ونتمنى حظ اوفر لنادي القرن”.
كما أضاف مدرب الاتحاد: “كنا نتوقع ان تكون مباراة أقوى، وتكتيكيا كنا في المستوى، رغم ظغط الأهلي على دفاعنا بعد هدفنا الاول”.
وأردف: “خلال الشوط الاول قدمنا آداء أحسن، عكس الشوط الثاني الذي اعتمدنا فيه على المرتدات”.
وتابع عبد الحق بن شيخة: “لعبنا الند للند، وبكل تواضع أقول بأن فريقي استحق فوزه بهذا النهائي، والتتويج باللقب”.
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