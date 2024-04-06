بن شيخة: “لعبنا ضد نادي القرن وضيعنا التأهل في تنزانيا”

علّق المدرب عبد الحق بن شيخة، عن اقصاء فريقه سيمبا التنزاني من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري، معتبرا بأنهم ضيعوا التأهل في مباراة الذهاب.

وصرّح بن شيخة، لقناة “وان تايم سبور”: “نتيجة مباراة العودة كانت تحصيل حاصل، كوننا ضيعنا التأهل في تنزانيا، أين كنا قادرين على الفوز بثلاثية نظيفة”.

كما أضاف: “أردنا التدارك خلال لقاء العودة هنا بمصر، أين قدّمنا شوط أول نموذجي، لكن عجزنا عن التهدف، قبل تلقينا هدف مباغت في الشوط الثاني”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “لعبنا ضد نادي القرن، لكن لم نلاحظ فرق كبير بين الفريقين، كون المبارتين لعبتا على جزئيات بسيطة، على غرار الخبرة”.