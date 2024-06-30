بن شيخة :”لم أكن متحمسا لكن المسؤولين عن شبيبة القبائل أقنعوني”

أبدى المدرب الجديد لشبيبة القبائل عبد الحق بن شيخة سعادته بإمضاء على عقده و تولي قيادة سفينة الكناري بداية من الموسم القادم.

وقال عبد الحق بن شيخة خلال إمضاءه لعقده الجديد اليوم الأحد، “أمضيت موسمين ومشروعنا على مدى ثلاث سنوات، بصراحة لم يكن في برنامجي العودة إلى التدريب في الجزائر، لكن شبيبة القبائل عرفوا كيفية إقناعي بعدما التمست رغبة كبيرة”.

كما أضاف بن شيخة “سعيد بالتواجد مع فريق الأكثر تتويجا، وعندما تابعت جماهير الشبيبة يطالبون بخدماتي، حفزني الأمر كثيرا”.

وقال المدرب الملقب بالجنرال “اخترت التحدي الصعب من بين أغلب العروض التي تلقيتها، و أحاول أن أكون في البوديوم في الموسم الأول، “.

كما ختم “هناك بعض اللاعبين الذي سيلتحقون بالفريق، و أعطيت رأيي الخاصة”.

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