بن شيخة: “لن أعود إلى المنتخب الوطني إلى يوم الدين”

قطع المدرب عبد الحق بن شيخة، الشك باليقين بخصوص إمكانية عودته مستقبلا للعارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وكان بن شيخة، قد قادر الخضر، نهاية 2010، خلفا للناخب الوطني السابق رابح سعدان، في تجربة لم تستمر طويلا.

وفي تصريحات خص بها “النهار”، رد بن شيخة حول إمكانية عودته للمنتخب: “لن أعود إلى المنتخب الوطني إلى يوم الدين”.

وبخصوص الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، خاصة وأن الأمر يتعلق بنداء الوطن، قال: “يجب أن تكون أسباب؟ لا لا.. حتى وإن قلنا نداء الوطن ! هذا يعني أننا لا نحب الوطن، لا طبعا”.

وختم مدرب سيمبا التنزاني: “هناك مراحل في الحياة، والإنسان يمر عليها.. وأنا في المرحلة الأخيرة في عالم التدريب”.