بن شيخة: “لن نغامر بمستقبل الشبان.. من لا يريد اللعب فليرحل”

شدّد مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، اللهجة مع لاعبيه، ووجه لهم رسالة بضرورة الانضباط والعمل الجدي، لضمان نجاح موسم الفريق.

وصرّح مدرب “الكناري” بن شيخة، أمس الثلاثاء، لوسائل الإعلام على هامش المنطقة المختلطة، بعد إنتهاء الحصة التدريبية بملحق ملعب حسين آيت أحمد:”من لا يريد اللعب في “الجياسكا” “الله يسهل عليه”.

وأضاف المتحدث:”لن نغامر بمستقبل شبان الفريق، من يريد المغادرة فليغادر الفريق مهما كان إسمه، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول”.

وتابع الجنرال بن شيخة موضحا:”أنا هنا مع من يريد الإندماج في أجواء الفريق، والعمل كمجموعة”.

وختم المدرب بن شيخة:”الأجواء داخل الفريق أخوية والكل سعيد بذلك، وأنا متفاجئ بالانضباط الذي التمسته داخل المجموعة”.