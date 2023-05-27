بن شيخة: “لن نكتفي بالدفاع في مواجهة يانغ أفريكانز”

نشط مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، اليوم السبت، ندوة صحفية بتنزانيا، خاصة بمباراتهم المقبلة أمام يانغ أفريكانز، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.

وصرح بن شيخة، في ندوته الصحفية: “عمانا على تحضير فريقنا كما ينبغي لهذه المواجهة، من خلال التركيز على نقاط قوتنا”.

كما أضاف: “سنحاول تطبيق طريقة لعبنا التي تعودنا عليها، حيث لن نكتفي بالدفاع، وسنعمل على المبادرة في الهجوم”

وبخصوص المنافس، قال مدرب الاتحاد: “نادي يانغ أفريكانز، يملك عدة لاعبين موهوبين على غرار فيستون، كاسينغا، لكن تركيزنا سيكون على المنافس بصفة عامة”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “لا نخشى أي منافس، ونحن مجبرون على الظهور بمستوى جيد، دون التحجج بالظروف المناخية”.