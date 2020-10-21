بن شيخة: “لهذا السبب اخترت العودة للدفاع الجديدي”

كشف المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة الأسباب التي جعلته يختار العودة لنادي الدفاع الجديدي، موضحا أهدافه مع هذا الأخير.

وصرح بن شيخة، خلال ندوته الصحفية: “اخترت الدفاع الجديدي، على حساب العديد من العروض، نظرا للعلاقة التي تربطني بهذا الفريق”.

وأضاف: “الدفاع الجديدي أعتبره فألا حسنا، حيث كان أول من قدمني للدوري المغربي، وهذا ما جعلني أمضي عقد لموسمين، رغم أنني متعود على الإمضاء لموسم واحد فقط”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “هدفي أن نعيد التألق للدفاع الجديدي، ونكون مجموعة قوية، رغم أن الفريق يحتاج بعض الوقت، لأنه شهد تغييرت كثيرة في تركيبته”.