بن شيخة مدربا جديدا لنادي مودرن فيوتشر المصري

أعلن نادي مودرن فيوتشر المصري، اليوم الجمعة، تعيين المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، على رأس العارضة الفنية للفريق الأول.

وسيقود المدرب، بن شيخة، الطاقم الفني لنادي مودرن فيوتشر، حتى نهاية الموسم الجاري. ويساعده طاقم فني جزائري، متكون من مساعد المدرب، زميتي فريد. ومدرب الحراس فريد بلملاط، والمحضر البدني كمال بوجنان.

وسيخوض المدرب، بن شيخة، خامس تجربة عربية له، بعدما سبق له تدريب النادي الإفريقي التونسي، والرجاء البيضاوي واتحاد طنجة والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي بالمغرب. ونادي أم صلال القطري. واتحاد كلباء الإماراتي.

كما سبق للمدرب المتوج مع اتحاد العاصمة بثنائية كأس الكونفيدرالية وكأس السوبر الإفريقيتين، الموسم قبل الماضي، أن أشرف على تدريب نادي سيمبا التنزاني، وحقق معه كأس تنزانيا.