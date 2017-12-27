بن شيخة مدربا للوفاق وجابو يجدد عقده

نصبت إدارة الوفاق بن شيخة مدربا للفريق لما تبقى من الموسم، بينما جدد عبد المومن جابو عقده مع فريقه وفاق سطيف لموسم ونصف.

حيث عقد رئيس الوفاق حسان حمار ندوة صحفية اكد من خلالها تجديد جابو لعقده مع الفريق إلى غاية جوان 2019 وتنصيب بن شيخة مدربا.

كما نفى الاخبار التي تم تداولها منذ رحيل مضوي، انه تواصل مع عدة مدربين لتدريب الوفاق، أكد أنه اتصل بالمدرب بن شيخة فقط.

ومن المنتظر أن يحل المدرب السابق للرجاء البيضاوي بمدينة سطيف غدا الخميس.

بينما تنازل جابو عن جزء من مستحقاته المالية، بطلب منه وهذا تشجيعا للفريق.