بن شيخة مرشح للإشراف على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة

تسعى إدارة إتحاد العاصمة لتعيين المدرب عبد الحق بن شيخة مدربا للفريق خلفا لبوعلام شارف الذي أقيل بعد الخسارة في الداربي. أمام مولودية الجزائر.

وقالت قناة “بيان سبورتس” القطرية،اليوم الأحد، أن إدارة “سوسطارة” توصلت لاتفاق مبدئي مع المدرب الملقب بـ “الجنرال”.

كما أضافت مصادر، أن المدرب السابق للمنتخب الوطني، يريد فريد زميتي مساعدا له، وفريد بلملاط مدرب للحراس.

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