بن شيخة: “نحن من سيجعل المباراة سهلة والجميع جاهز ذهنيا”

كشف عبد الحق بن شيخة، بأن فريقه هو من سيتحكم في مباراة إياب نهائي كأس الكاف، المقررة غدا أمام يونغ أفريكانز، من خلال جعلها صعبة أو سهلة.

وقال بن شيخة في هذا الصدد: “نحن من يجعل اللقاء صعب، ونحن أيضا من سيجعله سهلا.. والجميع جاهز ذهنيا”.

كما أبرز مدرب الاتحاد، بأن فريقه أصبح على بعد 90 دقيقة من دخول التاريخ. وليس مستعدا للتخلي عن حلمه القاري، وختم: “بقيت أمامنا خطوة صغيرة جدا. من أجل دخول تاريخ النادي ومستحيل أن نسمح بضياع هذا الحلم”.