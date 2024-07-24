بن شيخة: “نملك مجموعة جيدة وسنبرم صفقات أخرى”

أشاد مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، بالاستقدامات التي قامت بها إدارة الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن باب الانتدابات لا يزال مفتوحا.

وقال بن شيخة، حول تعداد الكناري: “نملك مجموعة جيدة، وقمنا باستقدمات في المستوى، وأتمنى يفرح اللاعبون الأنصار”.

وواصل مدرب الكناري في تصريحات له أمس الثلاثاء. من المنطقة المختلطة التي برمجتها إدارة الفريق: “هناك لاعبون آخرون، ومنهم من هو في الطائرة (يمزح).. أتمنى أن تكون التشكيلة الحالية في مستوى الطموحات”.