بن شيخة: “هدفنا الأساسي انهاء الموسم في البوديوم”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، الهدف الأساسي الذي يسعى لبلوغه مع الفريق نهاية الموسم الجاري.
وصرح بن شيخة، لتلفزيون “النهار”: “لا نملك خيار آخر غير اللعب من أجل البوديوم، وهذا هو هدفنا الأساسي”.
كما أضاف مدرب الاتحاد: “علينا انهاء الموسم في البوديوم، لضمان مشاركتنا مجددا في منافسة كأس الكاف، أو رابطة الأبطال”.
وتابع عبد الحق بن شيخة: “كفريق محترف بامكاننا اللعب كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وعلينا نحن ان نحسن تسيير برنامجنا، وتوظيف لاعبينا”.
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