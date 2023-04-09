بن شيخة: “هدفنا الأساسي انهاء الموسم في البوديوم”

كشف مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، الهدف الأساسي الذي يسعى لبلوغه مع الفريق نهاية الموسم الجاري.

وصرح بن شيخة، لتلفزيون “النهار”: “لا نملك خيار آخر غير اللعب من أجل البوديوم، وهذا هو هدفنا الأساسي”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “علينا انهاء الموسم في البوديوم، لضمان مشاركتنا مجددا في منافسة كأس الكاف، أو رابطة الأبطال”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “كفريق محترف بامكاننا اللعب كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وعلينا نحن ان نحسن تسيير برنامجنا، وتوظيف لاعبينا”.