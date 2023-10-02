بن شيخة: “هدفي البطولة حتى لو أقصينا أمس من الكاف”

كشف مدرب الاتحاد عبد الحق بن شيخة، بأنه يستهدف قيادة الفريق لتحقيق نتائج قوية في البطولة المحلية، حتى إن كلفه الأمر الإقصاء من منافسة كأس الكاف.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، عقب التعادل السلبي أمام الفتح الرباطي المغربي، والذي سمح للاتحاد ببلوغ مجموعات الكاف. مستفيدا من التعادل بهدف لهدف في لقاء الذهاب. قال بن شيخة: “لا نستطيع الفوز دائما.. ولا يعني أن لياسما عندما تلعب يجب أن تفوز”.

مضيفا في السياق ذاته: “لكننا نحاول دائما الفوز، ولا يخفى عليكم أننا نريد أن نبدأ البطولة المحلية بقوة.. قاريا نحن في دور المجموعات، وسنلعب لقاءاتنا ما بين نوفمبر ومارس القادمين، ولكن رأسي في البطولة حتى وإن خسرنا اليوم (أمس) وأقصينا”.