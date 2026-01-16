بن شيخة: “هذا ما قلته لبن بوط بخصوص قرار اعتزاله دوليا”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، رأيه بخصوص قرار اعتزال حارس مرمى فريقه أسامة بن بوط اللعب مع المنتخب الوطني، كاشفا النصيحة التي قدمها للاعبه

وصرح بن شيخة، في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، خلال ندوته الصحفية: “أنا أتأسف كثيرا للقرار الذي اتخذه بن بوط، والرسالة التي كتبها”

كما أضاف: “بصراحة أنا كنت ضد قراره، وتحدثت معه، أين طلبت منه المشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستبقى في مشواره، ليصبح مستقبلا مونديالي”

وتابع مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة: “في المقابل، أنا أحترم قرار بن بوط، كون هذا الأمر يتجاوزني”.