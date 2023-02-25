بن شيخة: “واجب علينا أن نقاتل من أجل الفوز ولن نخيب أنصارنا”

أكد عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة، بأن فريقه يلعب دائما من أجل الفوز بلقاءاته، وذلك، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم تحسبا لاستقبال نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، غدا الأحد، في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكاف.

ودافع بن شيخة، عن حصيلته مع الاتحاد إلى حد الآن، مؤكدا بأنه لا يزال مدربا جديدا، وليس من العدل الحكم عليه، قبل أن يضيف” واجب علينا أن نفوز وواجب علينا أن نقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية…هذا أمر ضروري باش ندخلو دراهم حلال لولادنا ما نوكلوهمش لحرام”

وفي المقابل، أوضح مدرب الاتحاد بأن التوفيق في الأخير من عند الله، مشيرا إلى أنه يرغب في الفوز وحتى الفريق المنافس يرغب في ذلك، وختم:” سنلعب في ملعبنا وأمام جماهيرنا ولا يجب أن نخيبهم وسنبذل مجهودات كبيرة لتحقيق الفوز.”